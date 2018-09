Fin åpning på Bøfjordhelga

Bildet over: Mona har mye fint håndarbeide til salgs.

I år arrangeres messa sammen med Bøfjorden Hiostorielag, som må sies å være hovedarrangør og står bak flere arrangement i løpet av helga.

Styret i Bøfjorden Grendalag består av Magnhild Bøe, Gunvor Bøe, Oddny Hendset, Ola Bøe og Kari Bøklepp. Trollheimsporten fikk noen raske ord med Gunvor Bøe, selv om hun var travelt opptatt på kjøkkenet. Bilde var det ikke råd med, men Gunvor forteller gjerne om huset, som tidligere har vært bedehuset på Bø. Det arrangeres, i tillegg til fredagens messe, flere strikkekaffeer i løpet av året, og det holdes en julebasar hvert år før jul. Da pleier det også å komme mye folk, sier hun. – De er flinke til å stille opp i Bøfjorden når det blir holdt slike arrangement, sier hun videre. Det serveres oppsmurt mat, hjemmebakte kaker og selvfølgelig bakels og grøt. Gunvor forteller at maten er veldig populær, og det går virkelig unna. Gunvor Bøe forteller også at alle inntektene går til vedlikehold og drift av huset.

Bøfjordhelga fortsetter med mange fine arrangement. Les mer om hva som skjer her.



Aurora har kjøpt lodd av Ragnhild, og nå håper hun at det skal bli en gevinst når det blir trekning.



Magnhild har deltatt på messa i alle år og det er mange fine gaver å finne her.



Maria, Mathilde og Eila synes det er kjekt å være på Kveldheim på salgsmesse.



Una er en smilende og fornøyd selger, men det er mamma som har laget alt dette, kan hun fortelle.



Grete har det travelt med å produsere nye ting, og Laila og Ellen er klare til å ta i mot nye kunder.



Kristi trives også på messe, og når mamma Mona er opptatt med å selge er det godt å sitte på armen til Liv Audhild.



Det blir fort kø foran matsalget.





Her er det mye godt å sette tennene i. Oppsmurt brød, er absolutt en av favorittene.





Det er trivelig å møtes på slike tilstelninger.



Så lite og så søtt. Magnhild har laget dette fine gavesettet til baby.



Praten går ivrig rundt bordene.



Her er en blid gjeng som er klar for både litt handling og litt kaffe med noe godt til.



Mor Jorid og datter Grethe har strikket mye godt og varmt til vinteren.