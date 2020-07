Filmproduksjon i Stangvik

Tekst og foto: Stangvik Prestegard - Kulturspinneriet.

– Da koronaen slo ned, mens jeg hadde mitt utvekslingsopphold i Berlin hadde jeg to valg; jeg kunne enten legge meg ned og gi opp i møte med en verden ute av henglsene, eller jeg kunne brette opp armene og forsøke å iverksette et drømmeprosjektet. Jeg valgte det siste, sier Ivar Furre Aam, som er manusforfatter, produsent, regissør og skuespiller i for filmproduksjonen som er det første kusntprosjektet det nye kultursenteret i Stangvika.

Ivar er utdannet skuespiller og studerer for tiden teaterregi ved Kunsthøgskolen i Oslo, tidligere kjent som Statens Teaterhøgskole, en av de mest eksklusive teaterutdannelsene i Europa hvor de kun tar opp tre studenter hvert 3. eller 5. år.

– Teater er avhengig av et publikum og krever at man samles, som er vanskelig nå, men med et lite cast kan vi isloere oss her og skape fortelling likevel, sier han.

Det var under et utvekslingsopphold ved den berømte teaterutdanningen «Ernst Busch» i Berlin at ideen til filmen kom.

– Vi arbeidet med Frøken Julie av Strindberg - over zoom selvsagt, og jeg begynte å tenke på hvordan vi kunne bruke denne gamle teksten som tilhører teatret på en spennendie måte i film. Historien vår handler om at en regissør sammen med sin samboer som er en berømt skuespillerinne og to andre skuespillere drar til et landsted på St. Hansaften for å begynne prøvene på Frøken Julie av August Strindberg, et stykke som er satt til St.Hansnatten.

– Men etter hvert så begynner fiksjonen å blande seg inn i virkeligheten og spillet får reelle konsekvenser. Strindberg skrev faktisk opprinnelig stykket for sin kone, Grevinne Siri von Essen, som også var en eksentrisk person, så vi syntes det var en interessant grep, sier han.

Sigurd Ziegler, som også studerer regi ved KHiO, skal spille regissøren, og hovedrollen spilles av Stine Fevik, tidligere skuespiller ved Trøndelag Teater og flere ganger Hedda-prisnominert for sine roller. Så her er virkeligheten og fiksjonen allerede tett vevd sammen, forklarer Ivar.

– Stangvik er et nydelig sted, som jeg kjente til gjennom skuespiller Mira Dyrnes Askelund fra Trøndelag Teater, som også spiller i filmen. Hun foreslo å benytte prestegården som location og fortalte om prosjektet som var i gang her. Dette var midt i blinken for oss. Vi håper jo at vi gjennom filmen også kan vise fram hvilket nydelig sted Stangvik er.

Som et lite crew med profesjonelle filmskapere, som tidligere har gått ved Kunst- og filmskolen i Kabelvåg, som nå trues av nedleggelse, og med null kroner i budsjett, har produksjonen vært nødt til å be om hjelp fra alle hold.

– Vi har blitt møtt av hjelpsomme folk over hele fjøla, fra den lokale folkehøgskolen, næringsliv og ikke minst Jo Inge Nes, Anders Askelund og Brit Dyrnes, som forvalter Prestegarden sammen med med menighetsrådet i Stangvik.

– Vi håper å kunne søke midler i ettertid, men akkurat nå dekkes alle utgifter fra private lommer. Det er det verdt, er produksjonen skjønt enig om. De siste månedene har vært tøffe og rare for alle, men selv om ufortusigbarheten er stor er det viktig at vi som kunstnere tar initiativ og beveger oss framover. Det er vår samfunnsoppgave, sier Ivar.

Medvirkende:

Foto: Anders Brucki

Lyd: David Krøyer

Teknisk medvirkende: Mali Galaaen Røseth

Sigurd Ziegler, Stine Fevik, Mira Dyrnes Askelund, Ivar Furre Aam