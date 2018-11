Film fra slagmarken

Det var hyggelige og gjestfrie soldater jeg møtte på min runde. Ingen sa nei til å bli filmet eller tatt bilder av. Men det var ikke lett å se soldatene, som lå i gresset med sine gevær og kamuflasjenett.



En fikk også se at det å manøvrere disse bilene ikke er bare bare. Dårlig sikt gjør at det å rygge kan by på problemer.

Tekst, foto og video: John J Storholt