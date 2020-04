Fikk pris for årets beste vær

Svein Skjølsvold er i dag pensjonert sauebonde.

– Jeg bestemte meg for å slutte når jeg ble 70 år, sier han, som på det meste hadde 120 vinterfôra sauer.

Han har bestandig vært interessert i avl, og var medlem i spelværringen i Surnadal og Rindal, som hadde værer som ambulerte i medlemsbesetningene i paringssesongen. Noen av søyene var det anledning til å inseminere med såkalte seminværer, det er værer som er tatt inn til og avkomstgranska på Staur gård. Her blir værene tappa for sæd som blir fryst ned og sendt utover til besetninger over det ganske land.

Hver høst studerte han katalogen over seminværer for å plukke ut de mest interessante værene til søyene sine, og som han så fikk tilsendt sæd fra. Han gikk inseminørkurs og inseminerte søyene sine sjøl, med tanke på å forbedre besetninga.

Siste høsten Skjølsvold sendte værlam til lokal kåring var i 2015. Da fikk han kåra 6 værlam. Første vinteren ble 5 av disse sendt rundt i besetningene i Surnadal og Rindal og ble avkomstgranska. Tre av disse nådde kriteriene for å bli innkjøpt som seminværer til Staur gård i 2017.

Siden det var siste året som sauebonde, ga Svein disse værene navna Sisten, Finito og Amen.



Sisten ble ”Førsten”

Så viste det seg altså at Sisten skulle bli ”Førsten”.

I 2019 endte Sisten opp med en indeks på 136, som altså viste seg å være landets høgste. Sisten er vel for lengst død, men har fire årganger med lam etter seg, så han er både bestefar og oldefar. Også i årets årgang av lam er det avkom etter Sisten. Og trolig fins det enda igjen nedfryst sæd etter han i genbanken på Staur.

I februar ble Svein Skjølsvold invitert til årsmøtet i Møre og Romsdal Sau og Geit i Molde for å motta diplom for fylkets beste vær. Og ikke nok med det, ikke lenge etterpå kom det invitasjon til Norsk Sau og Geits årsmøte på Gardermoen. Sisten var blitt utpekt til årets beste spelvær i 2019.





Slik er Sisten presentert i seminkatalogen for 2017



På årsmøtet ble Skjølsvold tildelt diplom og heder og ære. Selve prisen, en statuett av Sisten utskåret i tre, hadde dessverre tatt noen ekstra runder i posten og kom ikke fram til årsmøtet, men ble ettersendt i posten.

Nå er statuetten kommet i hus, og Svein Skjølsvold er stolt av denne prisen.

– Jeg synes det er bra å slutte på topp, - og så står det vel i skriften at de siste skal bli de første, ler han.

I disse tider har lamminga starta på mange sauebruk. Skjølsvold må innrømme at han savner vårens vakreste eventyr litt, men konstaterer at det er ei tid for alt.

Og med statuetten av Sisten på hylla har han et fint minne om tida om sauebonde, og et synlig bevis på at han i alle fall gjorde noe rett.





Utdeling av diplomer under årsmøtemiddagen på flymuseet på Gardermoen 12. mars.

Fra venstre: Avls- og seminsjef Thor Blichfeld, fylkesleder Kjell Åge Thorsen, Rogaland, som mottok statuetten for beste NKS-vær på vegne av fraværende statuettvinner, Svein Skjølsvold, Anne Skjølsvold, nestleder i Avlsrådet for Sau, Per Johan Lyse og NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen. Foto: Per Fossheim





Sisten skåret tre av Birger Ragnar Nysæther.