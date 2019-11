Fikk hockey-tips fra Braatt-trener

Rundt 40 møtte opp på Bordholmen søndag ettermiddag. Gradestokken viste 1 plussgrad, og det var perfekte forhold på isen ved klubbhuset.

Initiativtaker Knut Bergli var storfornøyd med oppmøtet, og håper både store og små tar i bruk isen så mye som mulig.

- Det var et lengre strømbrudd i Todalen i dag. Kanskje vi skal sørge for det hver søndag, slik at folk kommer seg ut, sier han spøkefullt.



Emil Bruset Dalsegg (4) og Natascha Nordvik (6) koste seg på skøyteisen i Todalen

Bergli har stått med vannslangen i mange timer for å lage skøyteis, men han vil ikke ta på seg hele æren.

- Jeg har ikke klart dette alene. Vi er en gjeng som arbeider på dugnad. Vi må også få takke Surnadal Sparebank og Talgø som har gjort det mulig for oss å lage hockeyvant rundt banen, og gitt oss støtte til utstyr. Vi har også et godt samarbeid med min tidligere klubb, Hasle-Løren. Vi får levert gratis utstyr som klubben ikke bruker mer, noe som er helt fantastisk. Hasle-Løren er forøvrig også klubben hvor Mats Zuccarello Aasen startet sin karriere. Kanskje han har brukt noe av utstyret vi har fått, smiler Bergli.



Drømmer om hockeymiljø i Surnadal

Bergli har gjennom Surnadal IL innebandy blitt kjent med Janis Balandins. Latvieren kom flyttende til Surnadal for 10 år siden, og har erfaring fra ishockey. To ganger i uka reiser han til Kristiansund for å trene voksne nybegynnere i Braatt Hockey. Da Balandins ble kontaktet av Bergli med spørsmål om han ville ta en tur til Bordholmen, var han positiv.

- Det er så artig å se så stor aktivitet på isen. Jeg synes det er så rart at ishockey ikke er mer populært her i distriktet. Vi har et landslag i verdenstoppen, men interessen er likevel ikke det helt store her i Møre og Romsdal. Det ønsker jeg å gjøre noe med, og da må vi starte med de yngste. Jeg drømmer om et hockeymiljø i Surnadal, og kanskje kan vi få til trening hver søndag her i Todalen. Det hadde vært gøy, sier Balandins.

Braatt-treneren ønsker også å skryte av innsatsen til Bergli.

- Knut gjør en fenomenal jobb her på Bordholmen. Vi trenger flere slike som han. Ivrige voksne er alfa og omega for rekrutteringen, sier han.



Knut Bergli og Janis Balandins



Janis Balandins med sønnene Ralfs og Gvido