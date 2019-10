Fikk drømmemøte med Hegerberg

Da fotballinteresserte Vilde Virum Naustbakk og Ragnhild Snekvik fra Surnadal skulle bestemme seg for hvor årets ferietur skulle gå, var valget enkelt.

Inspirert og motivert av Ada Hegerberg gikk turen til Frankrike og Lyon, der de var til stede da Hegerberg scoret to ganger i Lyons 4-0-seier over Paris FC lørdag.

De to forteller at de lenge hadde planlagt å dra på ferie sammen, og at det var viktig for dem å få med seg en fotballkamp på turen.

– Vi så på litt forskjellige muligheter, men syntes det var mest stas å dra på damekamp, spesielt med Ada Hegerberg i aksjon, sier de to, og forteller:

– Gjennom felles kjente fikk vi tak i moren til Ada, Gerd Stolsmo, og hun hjalp oss med å få tak i billetter. Hun fikk også ordnet det slik at vi fikk møte Ada etter kampen.

Etter kampslutt var mange tilskuere, både unge og voksne, samlet ved tribunekanten for å hilse på spillerne - som tok seg god tid til alle, og stilte opp både med bilder og autografer.

– Det er tydelig at tilskuerne og supporterne betyr mye for spillerne, og det fikk vi også klart inntrykk av da vi møtte Ada, sier Snekvik og Naustbakk.

Den 24-årige verdensstjernen fra Sunndalsøra satte tydelig pris på besøk fra Nordmøre, og gav Naustbakk og Snekvik en drømmedag de sent vil glemme. De to forteller at møtet med Hegerberg overgikk alle forventningene de hadde på forhånd.

– Vi trodde kanskje hun kom til å stille opp på et bilde, signere draktene vi hadde kjøpt og kanskje si et par ord. Og det hadde vi vært kjempefornøyde med.

Hegerberg hadde imidlertid andre planer:

– Hun kastet seg rundt halsen på oss, ga oss en god klem og var tydelig glad for å se oss. Hun ville sette av god tid til oss, for å vise hvor glad og takknemlig hun var for at vi hadde reist så langt for å se henne spille.

Naustbakk og Snekvik fikk så en privat omvisning, og høre litt om både dame- og herrelaget til Lyon, før de endte opp i en lounge.

– Der fikk vi også hilse på flere i Lyon-teamet, som syntes det var veldig stas at vi hadde reist helt fra Norge til Frankrike for å se damekamp. Etterpå satt vi og snakket med Ada en stund, og hun var veldig grei og "gævv", imøtekommende og veldig lett å prate med.

For å gi ytterligere uttrykk for hvor takknemlig hun var for at de to 21-åringene fra Surnadal tok turen for å se henne i aksjon, ga Hegerberg de to et par hver av hennes egne, signerte fotballsko.

– Vi syntes det var veldig stas å møte henne, og vi setter utrolig stor pris på at hun satte av så mye tid til oss. Vi er også kjempetakknemlige for at Gerd hjalp oss med å få til dette, sier Naustbakk og Snekvik, som startet turen i Riga, fortsatte med høydepunktet i Lyon og nå avslutter ferien i London.

De to surnadalingene ble også en del av Lyons egen tv kanals intervju med Ada Hegerberg etter kampslutt. Klippet, der Hegerberg forteller hvordan det er å få besøk av supportere fra Norge, ble publisert i klubbens kanaler i sosiale medier. Se det på Twitter her.



Ingressfoto: Ragnhild Snekvik (t.v.), Ada Hegerberg og Vilde Virum Naustbakk.



Ragnhild Snekvik (t.v.) og Vilde Virum Naustbakk utenfor Parc Olympique Lyonnais, også kjent som Groupama Stadium.



De to surnadalingene gikk til innkjøp av Lyon-drakter, som Hegerberg signerte etter kampen. Hegerberg ga også bort to par av sine egne, signerte fotballsko, som Vilde og Ragnhild fikk med seg hjem til Nordmøre:

Alle foto: Privat.