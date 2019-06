Fikk 100 000 til "Draumeplassen"

Pengene skal brukes til å opparbeide gapahuk og fiskeplass med universell utforming. Vi har også egen 4H-klubb i Todalen som skal engasjeres i dette arbeidet, som del av kriteriene for at midlene tildeles.

Mandag kveld bestemte vi oss for å ha en liten dugnad med kantslått i traséen turstien på ettermiddagen tirsdag. Og da var det ekstra stas at vi fikk telefon fra prosjektleder Tore Ulvund om tildelingene av midlene fra 4H Møre og Romsdal utpå dagen. Jubelen sto i taket og vi feiret med en times dugnad i det som ser ut til å bli et veldig populært trimmål i Todalen.





Bildet viser hvor fiskeplassen og gapahuken skal settes opp.



Slått på strekningen Båthølen til Gunnøya



Ingressbildet viser fra venstre fire lettbedte dugnadskarer: Carsten Bohle, Ola Bolme, Torkjel Ansnes Moe og Michal Heimlund.



Innsendt av Elinor Bolme