Festlig åpning av Stangvikfestivalen

Ordfører i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik, fikk æren av å åpne festivalen.

- Svært mange festivaler og kulturarrangement har måtte kaste inn håndkleet på grunn av koronasituasjonen. Derfor er det ekstra artig at gjengen bak Stangvikfestivalen har funnet en løsning for å kunne møtes og skape nye kulturopplevelser sammen. En liten, snål og modig festival - som alltid har kvalitet og hjertevarme. Vi er stolte over å ha nettopp en slik festival i kommunen vår. Det er ikke størrelsen det kommer an på, sier Svinvik.

Det er 21 år siden Stangvikfestivalen så dagens lys, og på disse årene har det blitt arrangert seksten festivaler. Som så mange ganger før er også årets festival velsignet med godvær.

Puppan til pappa

Rasmus Rhode er vanligvis frontfiguren i Rasmus og Verdens beste band som er et prisbelønnet band fra Trondheim. Bandet har solgt over 20 000 barneplater, og ensemblet har vunnet Spellemannprisen i klassen barneplate hele tre ganger.

Til Stangvikfestivalen tok han med seg Erlend Smalås fra bandet sitt, og sammen med stangvikgardingene Trygve Brøske og Jo Inge Nes utgjorde de "Rasmus og Verdens verste band". Kvartetten utfylte hverandre på en utmerket måte, og skapte en flott stemning i hagen i prestegården i Stangvik. Rhode er svært dyktig til å engasjere publikum, og de 100 heldige som hadde sikret seg billett hev seg med i både sang og dans.

Med stor spilleglede og ablegøyer fra scenen hadde Rhode, Smalås, Brøske og Nes store og små i sin hule hånd fra første strofe. Barna ropte på mer etter siste låt, og fikk servert den mest kjente sangen som ekstranummer. Den fine julikvelden ble avsluttet med høylytt allsang: "Puppan te pappa e stor og slapp, dem ligna på digre drua, med svarte hår som flagre når han går, og synger ahua huba".

En verdig start på Stangvikfestivalen!



Trygve Brøske og Rasmus Rhode sørget for god stemning i Stangvik fredag kveld

Familiekonserten markerte starten på Stangvikfestivalen som har mer på programmet fredag kveld og lørdag. Billettene til alle arrangementene er utsolgt, men fortvil ikke. Konsertene vil bli streamet, og linken finner du på Stangvikfestivalens facebookside. Programmet kan du se her: http://www.stangvikfestivalen.no/



Jo Inge Nes i storform

Stangvikfestivalen er medlem av Trollheimsporten

