Fest med «Past Masters» i Den Glade Laks

«Past Masters» består av 4 rutinerte musikere, alle i sin absolutt beste alder og opprinnelig fra Rindal. Bandet, meg Magne Lillegård, trommer og sang, Lars Landsem, gitarer og sang, Ingebrigt Landsem, bass og vokal og Reidar Løfaldli vokal og gitarer, presenterer tett og drivende årgangsrock fra 60-tallet.

«Past Masters» så først dagens lys helt i starten av dette millenniet, men hadde sitt første oppdrag under nåværende navn i 2005. Da bestemte man seg for å være et rendyrket hyllestband til The Beatles.

Alle de fire musikerne er også vokalister, og sammen med tidsriktige instrumenter og forsterkere, er målet å gjenskape det berømte 60-talls-soundet til guttene fra Liverpool, både vokalmessig og musikalsk. Kjernerepertoaret består av et knippe kjente – og ukjente – perler fra Beatles-katalogen, gjerne låter som det legendariske bandet selv aldri spilte live på sine konserter.

«Past Masters» med en samlet fartstid og rutine godt over gjennomsnittet, har også et solid og mangfoldig repertoar utenom Beatles-musikken. Basert på sentrale 60-tallgrupper som The Byrds, The Kinks, The Who og Small Faces fikser de en helaftens fest med flott rød tråd!

Spilleglede og humor blandet med en solid dose respekt for originalmusikken, er utgangspunktet når dette bandet entrer scenen.

Her finner du arrangementets facebookside.

Dørene åpner kl 22.00

20 års aldersgrense

CC kr 200,-

CC + SKUV-medlemskap 2017 kr 250,-

Thon Hotell Vårsøg slenger seg med på festen, og serverer biff med herlig tilbehør og sjokoladefondant til dessert i forkant av dansefesten. Husk bordbestilling på maten.

SKUV er medlem i Trollheimsporten.

Foto: John Arvid Johnsen.