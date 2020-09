Ferske kretsmestere fra Surnadal IL

Rekruttene imponerte med gode resultater i lengde, 60m og liten ball.



Resultater:

Lone Sandum (7 år): 60m: 12,81. Lengde : 2,43m

Maja Røen (8 år): 60m: 12,74. Lengde : 2,30m. Liten ball : 14m

Per Emil Røen (9 år): 60m: 10,02. Lengde: 4,06m. Liten ball : 31m

Vetle Sandum (9 år): 60m: 10,66. Lengde: 3,40m

Brage Andersen (10 år) 60m : 10,15. Lengde : 3,15m. Liten ball : 36m

Nina Røen (11 år) tok personlig rekord i både høyde med 1,15 m og i lengde med 3,78m, som begge ga 1. plass. På 60m ble det 3.plass med tiden 10,28.



Sigve Holten (12 år),var alene i sin klasse i kule. Hans lengste støt ble 8,90m (3 kg). Artig å se at han tar opp «kastarven»etter sin far Per og onkel Jon Gunnar Holten.



Sondre Andersen (14 år) tok 1. plass i både lengde med 5,16m (som er ny personlig rekord), 60 m på 8,22 (-1,3 i motvind) og høyde med 1,55m (alene i klassen).



Nina Næss Bolme (14 år) tok 1. plass i både lengde med 5,05m, 60m på 8,38 (som ble ny personlig rekord) og i høyde med 1,45m (alene i klassen).



Selv om det har vært en spesiell sesong med færre stevner pga. Covid-19, så har vi hatt mange fine idrettsprestasjoner.



Vi avslutter friidrettssesongen med fellestrening torsdagskveld på Øye Stadion.

Tekst og foto: Norunn Næss Bolme, Surnadal IL friidrett