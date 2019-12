Ferdig som trener for Surnadal

- Det er personlige årsaker som gjør at jeg trekker meg som trener for seniorlaget. Jeg fortsetter som trener for G11, sier Ulvund.

Styrelder i Surnadal IL håndball, Heidi Haltli, bekrefter at Ulvund har sluttet med øyeblikkelig virkning.

- Vi er enige med Ole Magnar om avgjørelsen, og vil bruke juleferien til å finne en ny løsning for damelaget, sier Haltli.

4. divisjonslaget spiller bortekamp mot Flå/Lundamo førstkommende søndag, og har deretter kampfri til 5. januar.

- Spillergruppa og styret er motiverte til å jobbe videre med seniorhåndballen i Surnadal, og har tro på at dette skal løse seg på en god måte, sier Haltli.