Fem seniorlag i dalføret

Rindal har damelag i 3. og 5. divisjon, hvor begge lagene er godt i gang med sesongen. 3.divisjonslaget står med en seier og ett tap etter to serierunder. I helga skal de spille sine første kamper i 3. divisjon på hjemmebane, hvor de møter Vestnes/Varfjell lørdag og Volda 2 søndag. Gro Anita Bolme og Malin Bjørnås er begge ute med skade, noe som svekker laget betraktelig. Likevel skal nyopprykkede Vestnes/Varfjell være overkommelig motstand i Rindalshuset. Søndag møter de langt tøffere motstand i Volda 2 som står med 5 poeng etter 3 kamper.

5. divisjonslaget til Rindal har èn seier, èn uavgjort og ett tap så langt. Søndag møter de serieleder Svorkmo/Noi som er ubeseiret etter to kamper.

Surnadals 4. divisjonslag har hatt en tøff start på sesongen, og står med to strake tap. Søndag kommer NTNUI 4 på besøk til Surnadal idrettshall. Studentlaget har hatt en god start på sesongen, og ligger på 3. plass på tabellen med 6 poeng. Det betyr en ny knalltøff kamp for surnadalingene. Denne uka tok håndballgruppa i SIL avgjørelsen om å melde på et lag i 5. divisjon, ettersom spillergruppa har vokst til 30 spillere. Terminlista er i skrivende stund ikke klar, men Surnadal 2 kommer helt sikkert til å havne i samme avdeling som Rindal 2 - noe som betyr at publikum og spillere kan glede seg til lokaloppgjør.

Surnadal og Rindal samarbeider om herrelag i 4. divisjon denne sesongen, og søndag er de klare for første hjemmekamp i Rindalshuset. Etter to kamper står de med èn seier og ett tap. Søndagens motstander er Bjugn HK, som spiller sin første kamp for sesongen.

Kampene spilles slik:

Lørdag 27. oktober:

16:00 D3 Rindal - Vestnes/Varfjell (Rindalshuset)



Søndag 28. oktober:

11:45 D3 Rindal - Volda 2 (Rindalshuset)

12:00 D4 Surnadal - NTNUI4 (Surnadal idrettshall)

13:15 H4 Surnadal/Rindal - Bjugn HK (Rindalshuset)

14:00 D5 Svorkmo/NOI - Rindal (Orklahallen)