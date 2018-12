Fem år med HMH Design

Tekst, foto og video: John J. Storholt

Folk liker å fornye seg både i hjemmet, på hytta og ikke minst pynte seg. Det er også mer penger blant folk, og kravene har blitt større, forteller Marit Aspli Harviken

Det å drive en butikk i distriktet kan være en utfordring, men det er stor trafikk etter Fv65, og det gjør det enklere å drive. I tillegg til butikken så er den lille intime kaffekroken viktig for at folk trives her. Her kan du handle, ta en pause med kaffe, og få veiledning og høre om siste mote.

- Jeg må hele tiden oppdatere meg på moter, så jeg drar på messer og moteshow. Jeg har bestandig likt design, å da er det fint å kunne tilby produkter av høy kvalitet. Så er det å finne produkter som ingen andre har i nærområdet. Dette er heller ikke noen lavprisbutikk. Men jeg prøver å tilby produkter i en kurant prisgruppe som passer dei fleste, og har allsidige varegrupper, forteller Marit.

Design er nok mest for damer, men det kommer innom menn som vil kjøpe noe ekstra og gi sin kjære.

Marit spretter fort opp av stolen og tilbyr sin kompetanse når en kunde kommer inn døra. Jeg sitter igjen med kaffekoppen og venter på at hun skal komme tilbake.

Men ho Marit tar det med ro og lytter til hva kunden ønsker å kjøpe. Her ser jeg fordelen med at å drive en butikk på landsbygda. Kundene strømmer ikke på, det gjør at Marit får bedre tid til hver kunde som kommer innom. Er kunden i tvil og vil tenke seg om før dem bestemmer seg, ja da er kaffekroken fin å ha.

Her kommer bygdefolk som bare ønsker seg en kaffeprat, her snakker alle med alle uansett og en kjenner hverandre.



