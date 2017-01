Feirer kjærligheten på Dalalåven

Åse Børset hadde nylig stor respons på sine dialektplakater, denne gangen vil hun selge morsdags- og Valentinsplakater, det blir også mulig å bestille andre plakater fra henne, blant annet fødselstavler med personalia.

- Her hos meg på Dalalåven Atelier har jeg et stort utvalg med kunstkort og andre kunstrpodukter som passer til begge anledninger. I tillegg selger jeg som alltid gavekort for den som ikke helt greier å bestemme seg, sier Inga.

Atelieret er åpent kl. 11-16 lørdag 4. og lørdag 11. februar.

- Lørdag 4. februar er vi her begge to. 11. februar er Åse i London, så da holder jeg åpent alene, men det blir mulig å få kjøpt Åses plakater også da, sier Inga.

