Feirer ett år - vil gi tilbake til kundene

– Ettårsdag er en stor dag, så klart det må feires.

Det sier Lorentz Sæter, senterleder ved Alti Surnadal. Han håper folk tar turen til senteret i helga, for å ta del i feiringen.

– Det blir konkurranser for unger, gode tilbud i butikkene og kupongtilbud til kundeklubbmedlemmer, sier han.

– Ja, det vil lønne seg å være kundeklubbmedlem, smiler markedssekretær Elise Ansnes Halset.

Hun forteller at feiringa starter allerede torsdag, med åpning av The LOOX og bokstavjakt for de minste.

– Vi ønsker å markere ettårsdagen med å gi gaver til kundene våre, og skape aktivitet i senteret.

Halset deler arbeidstida si mellom Alti Forvaltning og The LOOX Surnadal, som åpnet torsdag. Hun synes det er stas å kunne få en knallstart på Altis bursdagshelg med en flunkende ny butikk.

Lørdag klokka 12 er det aktiviteter for både store og små i Alti Surnadal, og blant annet kommer maskotene Ellie og Timba på besøk.



Program i forbindelse med Alti 1 år:

Torsdag 17. september

Bokstavjakt i senteret for de minste

Åpning av The Loox

Fredag 18. september

Tilbud hele dagen

Bokstavjakt i senteret for de minste

Flaskepost med premier

Lørdag 19. september

Tilbud hele dagen

Ellie & Timba kommer til senteret kl 12.00

Bokstavjakt for de minste

Gratis kaffe og muffins til alle som er medlem i kundeklubben- vi gjemmer premier under kaffekoppen!