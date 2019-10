Feil i "Tante Borg" på side 243:

På side 243 - 13. linje nedenfra, er det skrevet inn en sangtittel som er feil.

Det står No vil vi søng, me' sola stjin e dala! Men det skal være:

Surnadøl, opp og fram, du må ikkje lenger dorma!



Feilen er rettet i PDF-fila hos forlaget,

i tilfelle det blir gitt ut et 2. opplag.

Foreløpig er det ikke planer om det,

for det ligger pr. idag et restopplag hos Licentia forlag i Bodø på 70 eks.



No vil vi søng... ble skrevet av "Gammel-Øye", og noen av hans etterkommere

har tatt det tungt, at hans kjente sang ble tilkjent en annen.

Overfor dem er det bare å beklage feilen. Jeg vet de tok det tungt,

så altså: Beklager!



Jeg husker at jeg sjekket opp sangen i boka til klokker Jon Øye,

men så er det skjedd en "erindringsforskyvning" mellom kontrollen og

til da jeg skrev det inn i manus.



Glærum, 30.okt. - 2019.

Dordi Skuggevik