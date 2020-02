Fastelavnsris

Ellers kan vi melde om dobbeltmøte tirsdag 25. februar. Da avholder vi vårt årsmøte fra kl 18-19, før vi inviterer til et åpent møte i omsorgsberedskap fra 19-21. Foreningen har mottatt over 36 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen for å videreutvikle vårt omsorgberedskaparbed. Etter vårt bidrag i flommen i høst fikk vi mange gode tilbakemeldinger, og håper derfor at mange møter opp for å se hva dette er og hva den enkelte kan bidra med.

Tema på møtet er «Vil du bidra til trygge lokalsamfunn?» Og vi er så heldig å ha fått med oss beredskapskontakt i Surnadal kommune og seniorrådgiver May Britt Buhaug fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

Har du lyst til å være i Omsorgsberedskapsgruppa eller bare nysgjerrig på hva vi driver med, er du hjertelig velkommen oppfordrer Britt May Hollås.