Farmen 2018 spilles i Bøfjorden

Bildet over: Deltakerne i Farmen fra venstre, Vegard Fjærli, Abel Raaen, Emil Sæterbø, Arthur Rosvoll, Eiri Henriksdotter Blekken, Hanna Aasbø og Jo Lasse Bøe.

Utøverne av Farmen fikk utdelt 6 oppgaver de skulle løse i tillegg til fellesoppgaver som å lage måltider, rydde og ta oppvask, passe katten Doffen, legge ved i ovnen, og delta på fjøsstell enten kveld eller morgen. Deltakerne måtte fordele oppgavene seg i mellom så godt som mulig, og de måtte hjelpe hverandre for at fellesoppgavene skulle bli gjort.

Som mentorer for å godkjenne oppgavene hadde Aasbø fått hjelp av Inger Lise Heggem og Bernt G. Bøe. De skulle inspisere kjøkken og soverom, gjennomgå de ferdige produktene og komme med sine uttalelser for hver oppgave. Det var lagt opp til en storbonde for hvert oppdrag, og den ansvarlige storbonden presenterte de ferdige oppgavene til mentorene. Som premie om oppgavene ble godkjent, lokket et deilig bad i badestampen, og deltakerne måtte bære ved og fyre i denne også gjennom dagen.

Det var totalt seks oppdrag som skulle løses, og det var slett ikke småtterier som skulle gjennomføres. De skulle koke mølsgrøt, lage ripssaft av 10 kg rips, lage spannost av råmelk, plukke poteter og skrubbe og vaske de, lage karameller og sanke grønnsaker og bær.

Onsdag ettermiddag mellom kl 15.00 og 17.00 vil elevene holde marked utenfor Bøfjorden Samvirkelag, og de håper at riktig mange vil komme og handle av varene de har laget.

Se alle bildene fra dagens opphold:



Deltakerne ankommer Nestua på Dragset gård i Bøfjorden.



Potetplukking.



Her blir det Råmelkspudding.



Til middag ble det selvlaget grønnskssuppe med selvplukkede grønnsaker.



Fjøsstell hører også med.



Og selvfølgelig ble det tid til litt kos også.



Nydelige karameller.



Potetene ble vasket og skrubbet, og pakket i 2 kilos poser.



Hanna og Eiri er klare for rominspeksjon.



Jo Lasse i storbondesenga.



Lekker presentasjon av ferdige oppdrag.



Spennende øyblikk når produktene skal presenteres til mentorene.



Mentorene Inger Lise Heggem og Bernt G. Bøe var meget godt fornøyd med mølsgrøten.



Ripssaften falt også meget godt i smak hos mentorene. Mentor Bernt G. Bøe fikk minner tilbake til sine egne skoledager da han hadde ripssaft med seg til skolematen sin.



Trollheimsportens utsendte falt helt for den nydelige råmelkspuddingen med håndpisket krem til, og har allerede bestiling inne til morgendagens marked.



Så absolutt godkjent vask og skrubb av potetene!



Vegard presenterte deilige karameller. Nydelig smak, farge og konsistens, kunne mentorene bekrefte.



En spent gjeng som venter på mentorenes uttalelse etter en flott gjennomføring av dagens oppdrag.



Begge mentorene var meget godt fornøyd og godkjente alle dagens oppdrag.



Og da ble det bading i stampen!

Trollheimsporten minner om markedet ved Bøfjorden Samvirkelag onsdag fra kl 15.00.