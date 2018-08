Farmen 2018 avslutter med marked

Elevene forteller at det også i dag har vært en travel dag på gården. Klokken sju ble jentene vekt av guttene med kubjelle, kunne Hanna Aasbø fortelle. Og da var det tid for å lage frokost som bestod av havregrøt, forteller hun.

Dagen har gått med til innhøsting av bær og grønnsaker. Grønnsakene ble lagt i trau, og bær ble fylt i små glass, og lekker t presentert av elevene. Dyra på gården har også fått sitt nødvendige stell, med foring og børsting, samt at kalvene har fått melk fra flaske. Det hørte også med i oppdraget å smake på melk fra spenen. Til slutt var det utvasking og forberedelse til markedet.

Elevene hadde gjort i stand et fint marked med smaksprøver av alle slag. Og spesielt karamellene gikk fort unna. Det var også mulighet til å kjøpe seg vafler og kaffe, og mange benyttet anledningen til å sette seg ned for en prat. For det var mange som tok turen til markedet i dag, og elevene var meget godt fornøyd med omsetningen av varer. Det er enda ikke avklart hva pengen skal brukes til, men elevene hadde nok noen tanker om hva det skal bli.

Det står stor respekt av alt det denne gjengen på sju har klart å utrette disse to dagene, og det er i hvert fall sikkert at de har fått erfare viktigheten av å fordele arbeidsoppgaver og ha et godt samarbeide. På spørsmål om eleven var fornøyd med Farmen-oppholdet var det et unisont ja! Og de har lært utrolig mye, kunne de fortelle. Det var tydelig at dette var noe de satte stor pris på, og en opplevelse de vil glede seg over i lang tid. Heldig er den som har en lærer med et engasjement som det Bodil Kvam Aasbø har!