Farevarsel for svært høy vannstand

nrk.no skriver at meteorolog Lars Andreas Selberg ber alle som befinner seg langs kysten om å ta forbehold.

"– Har man båt bør man sjekke fortøyningen. Det kan også være lurt å ta vekk verdifulle ting fra naust, for det er en mulighet for at det kan komme vann inn. Det er bare å forberede seg."

