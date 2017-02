Fagmøte om løsdriftsfjøs

Foredragsholder er Ken Morten Brørs fra Namdalseid. Han har lang erfaring som rådgiver innen økonomi og bygningsplanlegging, og er et velkjent navn for mange på Indre Nordmøre etter å ha jobbet her i flere år før han flyttet hjem til Trøndelag.

Ken Morten vil gå grundigere inn på emner som planlegging, prosjektering, økonomi, anbudsinnhenting, byggeledelse og finansiering. Han vil også vise eksempler på hvordan det kan gjøres i praksis.

Det er også satt noen minutter der Petter Baalsrud fra Tine skal orientere om situasjonen i Halsa Produsentlag.

Møtet er åpent for alle interesserte, også fra Halsa og Rindal.

Arrangør for kvelden sammen med Surnadal Bondelag er Produsentlaget/Tine. Som vanlig blir det matservering og kaffe. Vel møtt mandag 6.2 kl 20:00.

Foto: Tine