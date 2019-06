Fabelaktig danseforestilling

Årets forestilling handler om ei jente (danset av Mira Husby Bævre) som etter å ha levd et liv i fangenskap, der regelen har vært "du er ikke god, pen nok eller flink nok", rømmer ut i den store verden for å bevise overfor seg selv og andre at hun er bra nok. På ferden møter hun blant annet punkere, nonner, alver, klovner og Pokémons. Hun møter på ulike utfordringen på veien, men det gode vinner som oftest til slutt.

Det er ikke mulig å komme utenom 17 år gamle Mira Husby Bævre. Hun har hovedrollen i forestillingen, og er deltaktig i over tjue dansenummer. Hun leverte dans av svært høy klasse, og imponerte med ferdigheter innen flere sjangre. Hun danset med en slik dyktighet, innlevelse og presisjon at man flere ganger fikk både gåsehud og klump i halsen. Husby Bævre er et stort dansetalent som vi håper på å få se både i Storstuå og på større scener i mange år fremover.

Dansepedagog Stine Valde skal ha mye av æren for den fabelaktige danseforestillingen en fullsatt storstue ble vitne til lørdag ettermiddag. Et svært velregissert danseshow av høy klasse, som inneholdt spektakulær dans fra barnehagebarn til ungdommer som var russ i år. Dansenumrene gled elegant og nesten umerkelig over i hverandre, og var så godt sydd sammen at det bare er å klappe i hendene.

I tillegg til Valde har også Kjersti Sophie Tonning Jarp vært med som koreograf, og sammen har de har gjort en helproff jobb med forestillingen. Skryt skal også DreamFarm Studios ha for flott lyssetting under showet.





Prikken over i-en i forestillingen, er den genuine dansegleden samtlige 170 aktører fra Surnadal, Rindal og Halsa viser, om de danser hip hop, tåspiss eller annen sjanger. Flott levert!

Søndag vises forestillingen på nytt for en fullsatt sal (utsolgt).

