- Selv om det er vinter, ligger mange båter fremdeles ute. På bare 2 uker inn i det nye året, har Gjensidige fått meldt skader på 60 båter, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. For forsikringsbransjen totalt kan det være snakk om skader på nærmere 200 båter.



Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige



I flere av tilfellene har fortøyningen slitt seg slik at båter har fått slagskader. Noen båter har også sunket ved kai som følge av store skader. Voll forteller også at flere båter har fått selvlensingen tettet av blader, skit eller av skjell og derfor sunket på grunn av nedbør og høye bølger.

Det er også båter lagret på land som har veltet i den sterke vinden, både i båtforeninger og hjemme i hagene til privatpersoner.

- Når en båt får slagskader og synker blir ofte kostnadene store, sier Voll. Så langt ser det ut til at gjennomsnittserstatningen vil ligge på nærmere 100.000 kroner, sier han. Totalt er det snakk om skader for rundt 6 millioner kroner for Gjensidige sin del. For bransjen totalt kan det være snakk om skader for inntil 20 millioner kroner

Det har vært meldt skader fra Lindesnes i sør og til lengst nord i landet. Flest skader har Gjensidige registrert i Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Trøndelag.

- Få båten på land. Det er ofte den beste medisinen for et godt båthold. Ligger båten ute gjennom hele vinteren er det viktig å se til båten ofte og sjekke fortøyningene. Be gjerne andre om hjelp om du ikke selv har anledning, avslutter Voll.