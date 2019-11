Etterspørselen øker for hvert år

Navnet Myllåromme´ kommer av at Laila Haugen og Gunhild Anne Hyldbakk startet med bruktsalg - eller skraphandel som de kaller det selv - i et rom mellom huset og garasjen hjemme hos Laila Haugen. Der var det med annet kopper og kar, pyntegjenstander og gardiner. Der hadde de også strikkekafé hvor de solgte selvbakte julebrød av slagene Cola-kake, sjakk-ruter og risboller.



Gule bomber laget med omhu:

De startet å selge på facebook i 2014 da Marie Lindvåg ble med på baking og salg. Datteren hennes Kirsti Marie kom med en forespørsel om de kunne bake "Gule bomber", noe som ble en suksess.

Å lage gule bomber tar tid. Det er mange prosesser fra start til ferdig produkt, som baking, steking, venting på at fyllet stivner, smelting av sjokolade, drypping og avkjøling. På en hel dags arbeid - som kan vare en 10-11 timer for de tre damene - har de 600 kjekser. Det er to kjekser i hver bombe, og det er 20 kjekser i hver pose, noe som betyr at det blir 15 poser per dag.

Det tar ikke bare tid, det tar også plass å få kjøle ned alt da det er fyll som skal avkjøles og kjeksene ikke kan ligge oppå hverandre.

Og før man skal ha på fyllet, må man finne to og to kjekser som passer sammen. For her er alt laget for hånd, uten å bruke form.



Laila har på fyll mellom kjeksene som blir til gule bomber.

Salg på messer:

I 2016 tok Gunhild Anne med litt av baksten til Rindalsmessa da hun skulle være der på stand for Husflidslaget. Hun tok med bare litt, da de ikke hadde så store forventninger. Men kakene gikk fort unna, og salget og etterspørselen har økt for hvert år.

Året etter stilte de med egen stand, og har gjort det på Rindalsmessa før jul siden da.

Det er fint når kundene kommer tilbake året etter, og noen kommer tilbake samme år - da de har spist opp godsakene fortere enn planlagt.

I år har damene ved Myllåromme´ allerede vært på Rindalsmessa og på julemesse i Korsen grendahus.

Godkjent kjøkken:

De tre damene legger ned mange baketimer på kjøkkenet hjemme hos Laila. De har godkjennelse fra mattilsynet, tar jevnlig vannprøver, har temperaturmålere i kjøleskap og frysere.

De har egne kjøleskap og frysere til dette, stasjonert på Myllåromme´ bokstavelig talt.

Litt for enhver smak:

De har to produkter som er glutenfrie: Sarah Bernhardt og gule bomber. Ellers selger de tynnlefse med fyll, Cola-kaker, brente mandler, kryddersmør og sjokoladegodteri som de kaller Myllåromsrock. De er "søkkje go", som Gunhild Anne selv sa.









Det er to sorter av Myllåromsrock. Det er peanøtt, marshmallow og Maldon-salt i begge. Mens det i den ene i tillegg er karamell, er det lakris i den andre.



Ved langbordet på stua er det egentlig forklefri sone, forteller de. Det er her de skriver på ingrediensene på lapper og merker varene - oftest for hånd.

Etter de er ferdig med messene 1. desember, begynner de å gi ut varene som er bestilt. Alle får varene innen en ukes tid før jul, da de drar på en velfortjent reise til Riga. Da kan de nyte en god ferie med god samvittighet mens kundene deres kan kose seg i adventsstemning med smaken av julebakst.