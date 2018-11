Etterlysning!

Bildet over: Øyvind Holte og Holger Skei har vært med fra startet og kan se tilbake på mange fine arrangement, ikke minst "Sommer i Tyrol" som var en kjempeproduksjon!

Surnadal Bygdeungdomslag startet først med tevlinger, men fra 1965 utnevnte de en amatørnemnd som hadde som formål å sette opp revy og teater annenhvert år. Dette arbeidet og videre fram til i dag med Svarrabærje Teaterlag, har nå resultert i et ganske stort bokprosjekt. Holte og Skei forteller at de har mye avisstoff, bilder og program som har vært samlet opp gjennom tidene. Men årsprotokollene for mange år er borte, og da det samme med mye viktig dokumentasjon.

Både Øyvind Holte og Holger Skei har i fellesskap med flere andre søkt med lys og lykte, men protokollene er borte. Nå ønsker de å høre om det er noen som kan huske en kasse med protokoller som eventuelt kan ha blitt arkivert ett eller annet sted. Kanskje er det en eller annen som har vært styreleder eller styremedlem i en periode og som har en eske godt stuet inn på ett eller annet loft?

Alle tidligere ledere blir innkalt til et møte på kulturhuset den 21. november. Her er det ønske om at samtaler og felles mimring kan hjelpe til for å komme på sporet etter protokollene. Om det er noen som har vært leder og ikke blitt innkalt, er det fint om vedkommende enten kommer på møtet, eller tar kontakt med Holger Skei eller Øyvind Holte.



Det er protokoller tilsvarende den grønne boken på bildet, som Holger Skei og Øyvind Holte nå etterlyser!

Både Skei og Holte oppfordrer nåtidens styrer til å skrive ut bilder og artikler og få satt disse i perm, og ta godt vare på de. -Det er så alt for lett at ting blir borte, og ofte veldig vanskelig å spore opp igjen når det først har skjedd, sier de.

Kontakt Holger Skei på telefon 456 64 176 eller Øyvind Holte på telefon 911 64 329 om du har opplysninger i saken.

Svarrabærje Teaterlag er medlem av Trollheimsporten.