Etterlysing

Jeg samler opplysninger om folk fra distriktet som av forskjellige grunner tok seg til Sverige under krigen.

I et brev skrevet av stangvikgardingen Lorentz Sand, poststemplet 24.4.43 i Gøteborg, og adressert til surnadalingen Peder Holten i Nøttja i Sverige etterlyser han en Trønsdal. Ut i fra det som skrives i brevet er dette en felles bekjent som er i Sverige.

Fra høsten -43 ble norske ungdommer utdannet til 1 500 rikspoliti og 12 500 reservepoliti i et 20-talls leire i Sverige. Dette var den største styrken under norsk kommando i utlandet under krigen, men er blitt viet lite plass i historiebøkene.

1 310 av disse rykket inn i Kirkenes de første månedene i 1945 og de øvrig rykket fra 10.mai inn i Narvik, Trondheim og Oslo for å sikre freden, Sand til Oslo og Holten til Narvik.

Det er ikke sikkert Trønsdal ble innrullet i disse troppene. Er det noen som kjenner til denne Trønsdal eller andre fra distriktet som drog til Sverige så ta kontakt.

Lars Gudmund Røen