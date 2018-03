Etterlyser gamle postkort

Vi låner og skanner bildene og du får dem tilbake. Det er viktig at vi får med bilder fra hele bygda i boka. Stikk innom museet tirsdag-fredag eller send en SMS til 915 24 952 om du har bilder av interresse. Vi ønsker oss spesielt flere bilder fra Romundstadbygda, Lomunddalen og Grønlifeltet, men alt er av interresse. For at boka ikke skal bli altfor omfattende, konsentrerer vi oss om bilder fra "svart-kvitt"-tida.