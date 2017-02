Etterlyser gamle postkort fra Rindal

Derfor vil vi gjerne at DU ser etter om du har gamle postkort fra bygda liggende. Vi vil gjerne låne både oversiktsbilder over grender og gardskort. Vi vet at Telemark Flyselskap hadde en runde med flyfotografering først på 1950-tallet, og at mange den gangen bestilte og fikk laga postkort av sine garder og heimer. Disse skulle vi gjerne ha lånt inn så mange som mulig av. Det har skjedd store forandringer i bygda siden den gangen.

Oversiktsbilder fins det en del av fra Rindal sentrum og Bolme, men mindre fra resten av bygda. Spesiet lite har vi fra Romundstadbygda, Lomunddalen og Rindalsskogen.

Kom gjerne innom museet med kort (ikke mandag), eller du kan henvende deg til noen av museumsvennene som kan ta dem med hit. Du kan også ringe skimuseet tlf. 915 24 952 og vi kan hente.

Det er altså bare snakk om lån. Vi skanner kortene og du får dem tilbake.

Dette skal bli ei ny, fin gavebok fra Rindal, men for at produktet skal bli best mulig er vi avhengig av hjelp.