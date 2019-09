Etterlengtet borteseier

Det ble en fartsfylt start på oppgjøret i Åndalsnes. I løpet av de første fem minuttene spilte Surnadal seg frem til fire cornere og hadde to stolpetreff. I det 10. spilleminutt fikk Surnadal uttelling, og ikke uventet var det Bjørnar Dalsegg Sæter som satte ballen i mål etter flott forarbeid av Geir Bævre. Etter en god start fra Surnadal, jevnet spillet seg ut. Åndalsnes spilte seg frem til et par store sjanser, men målvakt Mattis Fiske ryddet opp.

Åndalsnes utlignet til 1 - 1 i det 64. spilleminutt, men drøye ti minutter senere avgjorde Petros Bokre kampen til Surnadals fordel med en praktscoring av de sjeldne. Bokre vant ballen fra en ÅIF-spiller, og satte ballen i mål fra 45 meter. Surnadal IL fotball beskriver scoringen som "helt vill" på sin Facebookside.

Surnadal vant til slutt kampen 2 - 1, og tok med dette sin første borteseier siden 26. mai.

Trener Webjørn Holten er naturlig nok både lettet og glad etter kampen.

- Det er en solid prestasjon, i motsetning til det meste vi har prestert på bortebane tidligere i år. Vi møter et godt hjemmelag, som kun har tapt mot Eide på eget kunstgress så langt i sesongen, men vi vinner fullt fortjent. Sondre Næss Bolme (kom inn på venstreback for en annen rindaling, Steinar Heggset, etter 62 min) leverte en solid debut og viser at han blir en glimrende tilvekst for oss, sier han.

Holten er full av lovord om Petros Bokre sin avgjørende scoring.

- Utførelsen til Petros er fenomenal, men den aller største prestasjonen er at han ser muligheten til å score. Han vant jo ballen selv også, før han satte den kontrollert over keeper og i mål fra over 40 meter. Det er så bra gjort.

Surnadal ligger på 4. plass på tabellen med 27 poeng, seks poeng bak serieleder Eide og Omegn FK.

Se tabellen her

Kampfakta Åndalsnes - Surnadal 1 - 2 ( 0 - 1 )

Mattis Fiske

Lars Mogstad

Vegar Brøske

Sander Smevoll

Steinar Heggset

Geir Bævre

Andreas Dalsegg Sæter

Sindre Hyldbakk Kvande

Sindre Fiske

Erik Kvendset Andersen

Bjørnar Dalsegg Sæter

Torstein Snekvik

Frikk Talgø

Petros Bokre

Erling Belsås

Sondre Næss Bolme