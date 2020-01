Ett av alternativene er innenfor kostnadsrammen

Kostnadsrammen som kommunestyret i Rindal har vedtatt er på 50 millioner netto. I tillegg kommer antatt tilskudd fra Husbanken på ca 25 millioner. Tilbygg og ombygging av helsetunet kan ut fra den forutsetningen ikke overskride 75 millioner inkl. mva.

Mange hadde møtt opp i Attanova for å får vite mer om planene med helsetunet.



Dette er IKKE en ferdig løsning

Økonomisjef i Rindal kommune Henning Andersen ledet møtet. Han har også ledet kommunes arbeid med skisseprosjektet. Han presiserte at det her er snakk om et skisseprosjekt. Det er altså ikke en ferdig løsning som blir presentert. Ingenting er ferdig planlagt.

Et skisseprosjekt skal bare gi grunnlag for å kunne velge en hovedløsning å jobbe ut fra. Skisseprosjektet skal ikke gi svar på alle spørsmål, men det skal legge føringene for veien videre.

Rindal kommune har satt ned ei prosjektgruppe bestående av folk fra kommuneadministrasjonen, politikere og representanter for rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonevne.

I mars vil kommunestyret avgjøre om den framlagte skissen er aktuell å jobbe videre med. Dersom kommunestyret velger å jobbe videre med prosjektet kan det bli byggestart i 2021/2022.



De to første alternativene ble for dyre

Det er arkitektfirmaet Streken AS i Åndalsnes som har fått i oppdrag å utarbeide alternative skisser over det nye helsetunet. Utgangspunktet var at kommunen ønsket å gjenbruke så mye som mulig av bygningsmassen, og at løsningen skulle inneholde 34 plasser, fordelt på sykehjemsplasser og omsorgsplasser. Kommunen hadde også satt opp en liste over prioriteringer. En felles personalbase og samling av avdelingene var høyt prioritert. Bestillingen innebar også tilpasninger av rom for å få tilskudd fra Husbanken.

Arkitektene utarbeidet først et alternativ A og et alternativ B. I alternativ A er det meste av eksisterende bygg bevart, men en del av 74-fløya er erstattet ed et nytt bygg. I alternativ B er hele 74-fløya revet, og en del av den er erstattet med et nytt bygg.

- Alternativ B ville ha gitt mest effektiv drift, men hele huset må renoveres, og det vil gi høye kostnader, forklarte Ragnhild Amundsen fra Streken AS.

Da priskalkylene ble utført viste det seg at både alternativ A og alternativ B ble for dyre, i forhold til kostnadsrammen. Det ble derfor utarbeidet et alternativ C, med et nytt bygg nord for det eksisterende topp-planet. Dette alternativet er godt innenfor kostnadsrammen, men det omfatter bare omsorgsavdelingene, og innebærer lite endringer på den eksisterende bygningsmassen. Dette alternativet berører ikke 74-bygget i det hele tatt. Det begrenser derfor prosjektet veldig, og oppgraderer ikke hele helsetunet.



En mulig rominndeling av sykehjem/omsorgsavdeling i alternativ C, med alle rom på ett plan. Dette innebærer et nybygg mot nord og ombygging av rom i den eksisterende bygningsmassen fra 1984 og 2000. Her er badene for små etter dagens standard, og må eventuelt ombygges for å oppnå tilskudd fra Husbanken.



Skisse over et nytt tilbygg mor nord, og overbygd glass-gang til den eksisterende bygningsmassen på det øverste planet. I midten en felles sansehage.



Skissene er laget av Streken AS



Kan jobbe videre med dette

Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem forklarte hvordan hun ser på alternativ C ut fra et tjenesteperspektiv.

Hun sa at dette er en mulighetsstudie som man kan bygge videre på. For de ansatte er det viktig å få institusjonen på ett plan, slik det skisseres i alternativ C. Løsningen gir bedre muligheter for samarbeid mellom avdelingene. Pasientene slipper også å flytte i byggeperioden.

I alternativ C ser det ut til å bli igjen litt penger. Disse midlene kan forhåpentligvis brukes på oppgradering av legesenteret, fysioterapi, kontorer osv i første etasje i 74-bygget. Det går greit å beholde kontoravdelinga ved institusjonen som i dag.



Har ikke mulighet til å gå ut over rammen

Ordfører Vibeke Langli sa at det er ei bredt sammensatt gruppe om har arbeidet med dette prosjektet fra kommunen sin side. De har innsett at det ikke er nok midler til å kunne gjennomføre alternativ A eller B.

- Med det økonomiske situasjonen vi har nå så har vi ikke mulighet til å gå ut over rammen på 50 millioner kroner. Vi ser her konturene av hva som er mulig, og vi ser også hva vi ikke får til. Nå er det viktig at vi tar oss tid og jobber godt med dette, sa ordføreren.