Ett år med Nye Don & Bella

Bildet over: Ine Holten trives godt i jobben som daglig leder og synes det er hyggelig å treffe så mange trivelige kunder.



Da Ine Holten begynte i fjor høst hadde hun aldri drevet butikk før, og heller aldri vært leder for noen. Så hun kan fortelle om en bratt lærekurve, men med flinke og positive ansatte går det meste veldig bra sier hun. Ine Holten er opptatt av at alle ansatte i parfymeriet skal være godt oppdaterte gjennom kursing, da hun mener det er viktig at alle har den kunnskapen som må til for å gi kundene den beste veiledning.

I løpet av året har det vært arrangert to kvelder med Damenes aften, noe som har vært en stor suksess, sier Holten. Og det vil helt sikkert bli flere sånne kvelder, forteller hun.

Da hun overtok, klarte hun å få make-upserien The Balm inn i forretningen. Den satsingen viste seg å være veldig riktig, og har bidratt til at mange ungdommer også finner veien til Don & Bella.



Både Ine og Susanne gir gjerne gratis råd og tips om legging av make-up. Og skulle man ønske å få en ferdig lagt make-up til en spesiell anledning, er dette fullt mulig hos Don & Bella.

I disse dager er det selvfølgelig julehandelen som står mest i fokus. Og det er et stort og allsidig utvalg i lekre gaveesker nå før jul. Her er det mulig å finne gaver til alle, liten som stor.

Ine Holten er gravid og blir borte en stund nå framover, men hun har Susanne Hegdal som sin høyre hånd, og sammen med de andre ansatte vil kundene fortsatt bli tatt godt vare på i tiden som kommer også.



