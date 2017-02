Ett år med Gjeldnes Thai Massasje

Indy ønsker deg velkommen enten i lokalene i bygget til Surnadal trenings- og velværesenter på Skei, eller hjemme på Lykkjeeidet på Kvanne i Surnadal. Hun er kvalifisert thaimassør med tre års skole og praksis i Thailand, og tilbyr en hel rekke behandlinger. Mulighetene er mange - enten det er en dyp, tradisjonell thaimassasje, en avslappende, lettere massasje med oljer eller behandling av en skade. For revmatikere og andre som plages med smerter i ledd eller muskler er Thai Herbal Compress et godt valg. Man velger også mellom full kroppsmassasje eller kun for deler av kroppen. For eksempel er migrenemassasjen svært effektiv for de som tenker mye og ikke får sove, forteller Indy. Se oversikt over de ulike behandlingene her.

Indy legger stor vekt på å bli kjent med kunden, både på et mellommenneskelig og fysisk plan.

- Den aller første gangen man kommer for å få massasje er man som regel anspent, fordi man ikke vet hva man går til, og vi ikke kjenner hverandre, forklarer Indy.

Hun anbefaler derfor minst tre besøk før man kan forvente full effekt av massasjen. Når man ankommer timen dempes belysningen, det tennes levende lys og Indy sørger for en rolig stemning med god varme i rommet. Til selve massasjen kan Indy bruke et utvalg oljer og salver til ulike formål, med eller uten smertestillende eller aromatisk effekt.

Mandag, onsdag, fredag og lørdag er man velkommen på Skei, mens tirsdager og torsdager får man time på Lykkjeeidet. Hverdager får man time på ettermiddag eller kveld, men lørdag kan man bestille time også på dagtid.

Generelt om thaimassasje

Med thaimassasje kan du oppnå alle fordelene ved yoga uten å måtte gjøre noe annet enn å slappe helt av. Thaimassasje brukes først og fremst som en behandling som forebygger smerte. Det er helheten og balansen i en fleksibel og sunn kropp som bidrar til å forebygge en lang rekke kroniske smerter i løpet av livet. Thaimassasje brukes også ofte mot kroniske plager som astma, isjias, nummenhet i hender, nakke- og skuldersmerter, låsninger i ryggen, arm- og beinsmerter, søvnproblemer, fordøyelsesproblemer og mye mer. Det er også veldig mange idrettsutøvere, dansere og yogautøvere som benytter seg av thaimassasje på grunn av smidigheten den gir.

Det finnes over 150 forskjellige teknikker man benytter seg av i thaimassasje. Både føtter, håndflater, tomler, albuer, knær, underarmer og hæl brukes til å påføre trykk langs de såkalte «senlinjene», et begrep for kroppens energibaner. Andre teknikker brukes til vridning og tøying, og disse er som å «få» yoga.

Thaimassasje omfatter ulike former for berøring, trykk, tøyning og vridning som har blitt perfeksjonert gjennom tidene. En thaimassje for hele kroppen varer vanligvis i en time eller mer, hvor massøren ved gjentatte trykk, press, vridninger, tøyinger og manipuleringer søker å gi kroppen tilbake sin smidighet og en helhetlig god helse.

Rent fysisk jobber en thaimassør med å gjenvinne mykhet og fleksibilitet til musklene, senene og nervene ved å påføre trykk og massere muskler, sener og nerver, videre brukes yogaliknende tøyninger og strekkøvelser, dette gjøres også for å åpne opp leddene for å gjenopprette bevegeligheten. Fra thaimf.no.

Fra massasjerommet hjemme hos Indy og Håvard på Lykkjeeidet. Privat foto.

På Gjeldnes Thai Massasjes infoside her på Trollheimsporten finner du oversikt over priser og behandlinger - klikk her!