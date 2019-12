Et solid løp

Minuttet ned til andremann – den svenske landslagsløperen Erik Rost – lar seg absolutt høre:

– Jeg fikk litt de forholdene jeg trives med, løst underlag og teknisk orientering. Men jeg er godt fornøyd, sier Moholdt – som også roser arrangørene:

– De har gjort en solid jobb med løypekjøring etter all snøen og vinden her oppe de siste dagene.

Moholdt fikk selv, med dagens seier, bevist at treningsjobben i forsesongen har vært bra.

Det samme med landslagskollega Bjørnar Kvåle, som kompletterte pallen med sin 3. plass i dag.

Da er listen lagt også for morgendagens mellomdistanse:

– Jeg har holdt på i dette «gamet» ganske lenge nå, uten at jeg noensinne har fått til to gode løp under sesongåpningen. Målet er at jeg endelig skal lykkes med det, sier Moholdt.

Dermed er det underforstått at han sikter mot toppen av resultatlisten også i morgen.

Dameklassen i dag ble vunnet av estiske Daisy Kudre foran Evine Westli Andersen og Isabel Salén.

Jenny Baklid og Henrik Fredriksen Aas var best i juniorklassene.



Se resultatene her

Tekst: Norges Orienteringsforbund

Arkivfoto