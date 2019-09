Tre av de fire ansatte ved Mattilsynet i Surnadal deltok på feiringen, sammen med representanter fra brukerkommunene Surnadal, Rindal og Halsa, og stortingsrepresentant Steinar Reiten.



Ble besluttet nedlagt i november

Lilly Gunn Nyheim fortalte om den jobben som er gjort for å bevare Mattilsynets lokalkontor siden november i fjor. Mattilsynet sentralt besluttet da å legge ned Surnadalskontoret med virkning fra 1. januar 2021. Avgjørelsen kom som et sjokk på de berørte. Ordfører og rådmann i Surnadal nektet å akseptere Mattilsynets avgjørelse som endelig, og her er det flere gode krefter som har spilt på lag for å komme i mål.

Det ble først holdt et møte med avdelingssjefen i Mattilsynet for Nordmøre og Romsdal, stortingsrepresentant Jenny Klinge, flere politiske partier i Surnadal, samt representanter fra de andre brukerkommunene, næringsliv og organisasjoner som har tilknytning til Mattilsynet.

På det nevnte møtet uttalte ordfører Lilly Gunn Nyheim at "når, ikke hvis, vi vinner denne kampen, da skal det feires med bløtkake". Nå har hun holdt sitt løfte.



Et godt møte med departementet

Stortingsrepresentant Steinar Reiten fra Kristelig Folkeparti engasjerte seg også i saken, og hjalp til å etablere kontakt og få i stand et møte med landbruks- og matdepartementet. Nyheim og rindalsordfører Ola T Heggem, som tidligere har vært statsekretær i landbruksdepartementet, fikk fullmakt til å representere brukerkommunene og lokalt næringsliv på dette møtet.

- Det var en god tone i møtet med departementet. Jeg følte at det snudde litt. De lyttet til oss, og vi var veldig godt fornøyd etter det møtet, sa Nyheim.

- Dette er et resultat av godt tverrpolitisk samarbeid



F.v. Oddbjørn Heggem, Astrid Pihl Hansen og Heidi Berset (skjult) fra Mattilsynet i Surnadal, ordfører Lilly Gunn Nyheim, stortingsrepresentant Steinar Reiten, Ivar Betten fra kommunestyret i Halsa og ordfører Ola T Heggem.



Godt lagarbeid

- Her har mange gode medspillere jobbet sammen. Når man får til et godt lagarbeid så lykkes man, sa Steinar Reiten.

Han poengterte at Kristelig folkeparti tar distriktene på alvor. Partiet har også jobbet hardt for å få de andre regjeringspartiene med på å bevare de øremerkede tilskuddene i dagens veterinærordning.

Reiten påpekte også at Mattilsynet gjør en meget god jobb, som er viktig for dyrevelferden, matsikkerheten og ikke minst for smittevern i Norge. Avgjørelsen om å bevare Mattilsynets kontor i Surnadal ble gjort av landbruks- og matminister Olaug Bollestad, av faglige grunner, og den samme avgjørelsen ble gjort for Mattilsynets kontor i Arendal.

Ordfører Ola T Heggem mente at det er flere gode grunner til å bevare Mattilsynet lokalt. Statsrådens avgjørelse er faglig godt begrunnet, samtidig som man nok så at det ikke var mye å spare på å flytte tjenestene til Kristiansund. Desentralisering er heller ikke bare å flytte ting ut av Oslo, påpekte han.

Oddbjørn Heggem fra Mattilsynet i Surnadal takket for all hjelp og støtte for å bevare arbeidsplassen lokalt. Han rettet også en takk til stortingsrepresentant Jenny Klinge, som var en av initiativtakerne i saken.