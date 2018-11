Et lokalt mesterverk

Stjernestøv handler i store trekk om det store gullrushet i Nord-Amerika, nærmere bestemt i Klondike i Canada. Gulljegere fra hele verden, inkludert Nordmøre, immigrerte til Canada på slutten av 1800-tallet på jakt etter edelt metall og et rikere liv.

Gjennom musikkteateret Stjernestøv følger vi de tre nordmøringene Ingrid fra Øksendal (Sigrid Vetlester Bøe), Olav fra Stangvik (Erik Wenberg Jacobsen) og Gunnar fra Sunndal (Esben Bråten) sin strabasiøse ferd mot målet. Tre skjebner som møtes ved en tilfeldighet, men som sammen finner styrke i hverandre. Gjennom halvannen time blir vi kjent med trioen som ikke bare vil overleve, men leve. Det er kjærlighet, savn, vennskap, samhold, samarbeid, sjalusi og en felles drøm om et liv uten bekymring.

Sigrid Vetleseter Bøe er et kjent navn for alle her i distriktet, og er også i ferd med å bli et kjent navn langt utenfor Nordmøre. Hun har gjort seg bemerket innen operasjangeren i både inn- og utland, og er for tiden bosatt i Berlin. I Stjernestøv briljerer hun på scenen, både vokalt og som skuespiller. Musikalsjangeren passer henne perfekt!

Esben Bråten fra Sunndalsøra har lang erfaring fra Lady Arbuthnott, og viser gjennom Stjernestøv at han både er en god sanger og god skuespiller. Ved flere anledninger kunne vi kjenne hans smerte på kroppen - så god en hans sceneprestasjon. Og ikke minst har karakteren han spiller en meget god humor, som Bråten formidler perfekt.

Erik Wenberg Jacobsen fra Trondheim er både sanger og skuespiller, og har blant annet hatt roller i store musikaler som Les Misérables, My Fair Lady og Jesus Christ Superstar. Det kommer godt frem i Stjernestøv. Wenberg er hel ved. Profesjonell og meget dyktig i alt han gjør på scenen.

Felles for alle på scenen er evnen til innlevelse. Vi tror på hvert ord de sier, og hvert ord de synger. Stjernestøv vi sitte i kroppen i lang tid.



Sigrid Vetleseter Bøe briljerte på hjemmebane

Stykket er regissert av Elisabeth Matheson, og hun har gjort en fabelaktig jobb. Her finnes ingen dødpunkter. Bare gull, ingen gråstein.

Carsten Andersens scenografi må nevnes spesielt. Vi har sjelden sett maken til kulisser i Storstuå. Så enkelt, men så gjennomført. Rett og slett helproft, og som løfter musikkteateret til det mesterverket det er.

Stjernestøv settes opp av JazzåTeatret, og det er forhåpentligvis ikke siste gang vi ser stykket bli fremført. Oppsetningen fortjener stor scene og stort publikum. Vi tipper at mange av de 600 som så musikkteateret i Surnadal Kulturhus lørdag kveld godt kunne tenkt seg å se det på nytt. Igjen og igjen.



Bråten og Wenberg Jacobsen gir alt på scenen, og vi tror på budskapet de formidler

Svein Sæter fra Stangvik i Surnadal har lagt ned et omfattende arbeid med musikkteateret, og har blant annet besøkt Alaska for å gjøre beste mulig «research». Slektninger av Sæter var av dem som prøvde lykken i det forjettede land. Selv om personene og handlingen i Stjernestøv er oppdiktet, er handlingen likevel inspirert av virkelige mennesker. Sæter har uttalt at det i underteksten ligger en parallell til dagens situasjon, der fattige mennesker igjen krysser hav og grenser. I dag reiser de ikke fra et lutfattig Norge, men til et styrtrikt Norge.

Komponist Lars Ramsøy-Halle, som blant annet har skrevet musikken til Lady Arbuthnott, har klart å lage fantastisk vakker musikk til Stjernestøv. Fengende, moderne melodier som setter seg på hjernen. I likhet med Sæter har også Ramsøy-Halle slektninger som tok turen «over there» for å gjøre et forsøk på å grave etter gull. Kanskje er det nettopp det som gjør musikken så fin og ekte?

Ramsøy-Halle har med seg Øyvind Blomstrøm, Arild Håkonsen og Ivar Sandbukt i bandet, og er alle sterkt delaktige i at dette ble en uforglemmelig opplevelse for et takknemlig og begeistret publikum i Storstuå lørdag kveld.



Esben Bråten er strålende som "Gunnar fra Sunndal"

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Kopiering og viderebruk er ikke tillatt uten avtale.