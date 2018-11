Et dagsverk for en god sak

Bildet over: F.v. Martin Rise, Christoffer Flåtten Rise og Frida Bergheim



Viktig at de lærer noe også

Letthus AS har tatt inn to ungdommer på OD-dagen i år. Daglig leder Martin Rise synes det passer veldig godt å ha ekstra arbeidshjelp en dag, for da får de gjort unna en del forfallende arbeid som de ellers ikke har tid til. Bedriften har støttet Operasjon Dagsverk før, og det vil de fortsette med. Det er viktig at ungdommene gjør nytte for seg, og også at de lærer noe når de er her, synes han.

I år er det Frida Bergheim og Christoffer Flåtten Rise som er her på OD-dagen. Begge er godt kjent med bedriften fra før, siden de har foreldre som jobber her.



Støtter ungdom, ikke krig

Frida går andre året på videregående. Hun forteller at hun var med på avstemningen om årets formål, som er støtte til ungdom sin innsats for en bedre fremtid i Palestina. Det ble bestemt i fjor. Etter dette oppsto en del diskusjoner om formålet. Noen mente at man tar parti i konflikten mellom israelerne og palestinerne ved å støtte ungdom i Palestina.

Men Frida synes at årets formål er en god sak, og betrakter det ikke som at man tar part i konflikten. Hun forteller at rektor og elevrådsleder ved Surnadal videregåande skole har gått rundt i klassene og informert om saken. De har oppfordret alle til å støtte årets formål. Det er bestemt ved en flertallsavgjørelse av elever i de videregående skolene, og man støtter ikke krigshandlinger. De elevene som likevel ikke vil støtte saken har fått et alternativt tilbud ved skolen denne dagen.

Frida har jobbet for Letthus før, i ferier når det har vært ekstra hektiske perioder. Hun jobbet her på OD-dagen i fjor også. Hun skal blant annet vaske på kontoret. Hun synes det er helt greit med tradisjonell arbeidsfordeling.



Christoffer Flåtten Rise har fått i oppdrag å rydde både ute og inne, og laste opp søppel som skal leveres på Hamos. Han synes det er helt greit å jobbe i stedet for å være på skolen en dag. Han går første året på videregående, så han har ikke vært med på Operasjon Dagsverk før, og han synes det er fint at pengene går til et godt formål.





Ine Fiske og Bjørn Vegar Svinsås hos Rognskog Bil



Får arbeidserfaring og støtter en god sak

Ine Fiske har også valgt en kjent bedrift. Hun jobber hos Rognskog Bil på OD-dagen. Her blir det også mest forefallende arbeid, som vasking og rydding. Hun går første året på videregående, og hun har hatt sommerjobb hos Rognskog Bil før, men det er første gang hun deltar i Operasjon Dagsverk. Hun synes det virker som et veldig greit opplegg. Man får arbeidserfaring og tjener penger til en god sak. Hun føler seg trygg på at pengene fra aksjonen i år går til ungdom som trenger hjelp, og ikke til krigshandlinger.

Anne Rognskog, mor til Ine, forteller at de har hatt ungdom i jobb på Operasjon Dagsverk tidligere også, og de synes det er fint å støtte en god sak.