I henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 5a, utlyses derfor 12 ervervsløyver for snøscooter i kommunen for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023, søknadsfrist 10.01.2020.

For spørsmål eller mer orientering rundt ordningen ta kontakt med kommunen.

Informasjonen ligger også her, på kommunens hjemmeside.