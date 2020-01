Ernæringskveld i Rindal

Rindal fysio ved Helge Pedersen arrangerer en ernærningskveld med tittelen "Smart mat for bedre helse" - Kosthold for forebygging av sykdom og sykdomsutvikling.



Vi skal blant annet innom temaer som betennelsesdempende mat, overvekt og fedme, mage-og tarmproblematikk og ikke minst fokusområder for å oppnå og vedlikeholde et smart kosthold!



Vi har gleden av å presentere

Andrea Næss - Ansvarlig for ernæringsavdelingen på Olympiatoppen Midt-Norge og Trondheim Idrettklinikk.

Tidligere toppidrettsutøver i håndball. Mastergrad i ernæring fra Universitetet i København.

Foredragsholder for Sunn Idrett og ernæringsfaglig ansvarlig i Matgledekorpset Trøndelag.

Pris pr deltaker er kr 200,-

Ingen påmelding.

Foto fra Pixabay