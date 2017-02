Erna Hagå - Minneord

Ellers kunne jeg fotografere henne med ljå i en alder av 90 år, hvor hun beklaget at graset var slått, slik at hun bare kunne posere med ljåen. I korte shorts og med lår som en 17-åring kunne misunne henne, svingte hun ljåen og tok imot en rhododendron til hagen - en litt forsinket 90-årsgave. Uansett hvor tidlig vi tok ut og kjørte forbi hagen hennes: Erna var i full sving i hagen. Men plutselig var hun borte, og før man fikk tatt seg sammen og lokalisert henne på omsorgsanlegget på Skei, så var hun død, nesten 93 år gammel. Det er liksom ikke så lenge siden hun stod og fortalte om sine daglige turer opp til Margrete på Brottet - med sykkel, og hvor fantastisk det var å "slepp opp" nedover Glønabakken slik at vinden suste om henne. Inne i hodet mitt er hun fremdeles en av stemmene i Glærum damekor, hvor hun sang andresopran. Hun er nok velkommen i de himmelske kor! Vi skal savne henne i vårt gamle landskap her på Glærum.



Glærum, 15 febr. 2017

Dordi Oppigard

Bilder publiseres med godkjenning fra familien.