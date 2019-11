Erling Fiske blir sportslig leder i KBKs damesatsing

Liv Berit Bach blir administrativ leder, mens Erling Fiske og Lars Helge Høvik blir sportslige ledere. Nina Mack Korsfur, Kristin Wiik, Vigdis Brekkan og Hanne Berit Brekken blir en del av det administrative apparatet.

Som hovedtrener vil Johnny Bach få med seg Sindre Bunes og Alexander Edgren som assistenter. Det skriver Tidens Krav.

Erling Fiske sier til Trollheimsporten at han gleder seg til å ta fatt på utfordringen.

- Jeg brenner for jente- og damefotballen på Nordmøre, og ser frem til å bidra som sportslig leder for KBKs damelag. På sikt er det selvsagt opprykk som er ambisjonen. Da kan spillere med ambisjoner få muligheten til å spille på et høyere nivå. Slik det er i dag så er lagene forholdsvis jevngode på Nordmøre. I likhet med herrefotballen så trenger damene et lag som satser. Det vil komme spillere på hele Nordmøre til gode, sier Fiske.

Fiske har vært hovedtrener for Surnadals 3. divisjonslag denne sesongen. Et lag som imponerte stort, og som gikk helt til topps i sin avdeling.

Betyr dette at du er ferdig som trener i Surnadal?

- Nei, så absolutt ikke. Nå er ikke trenerkabalen i Surnadal lagt for kommende sesong, men mest trolig får jeg en rolle rundt damelaget også neste år.

