Erfarne karer!

Baard Gåsvand har nylig startet opp igjen på Letthus, etter 3 år hos en annen arbeidsgiver. Gåsvand var med på oppstarten av Letthus i 1992, og jobbet der helt fram til 2014. Da gikk Letthus konkurs, og tiden var inne for å prøve noe nytt. Gåsvand, som er utdannet tømrer, tok turen til Vibo. Her har han trivdes godt, men etter en overbevisende samtale med daglig leder for Letthus, Martin Rise, ble det til at Gåsvand søkte på den utlyste stillingen hos Letthus. Ikke mange kan konkurrere med erfaringen hans, og Baard startet i stillingen 1. juli i år.

- Nå har jeg kortere arbeidsvei og kan sykle til jobb. I tillegg har jeg fast oppmøteplass, og slipper å springe for å ta telefonen midt i en arbeidsøkt. Det er det Martin som gjør, smiler Gåsvand. Jobben er også lettere for knærne i følge Gåsvand, som forteller at han er operert i det ene kneet.

Baard Gåsvand og Martin Rise er godt kjent, ettersom Martin har vært hos Letthus siden 1998. Med unntak av et halvt års permisjon, har han vært der siden. Til sammen har de altså over 40 års erfaring fra Letthus.

Etter konkursen i 2014 var det Martin som stod i spissen for å starte opp igjen, og Rise er nå daglig leder.

Letthus har hatt et travelt første halvår i 2017. (Det kan du lese mer om her). Storkontrakten de skulle levere første uka på juli, er nå sendt, og Rise forteller at de er godt fornøyd med resultatet. Ettersom de ansatte hadde stått på dag og natt for å bli ferdige, ble det feiring når siste lasset reiste. - Det ble grilling og litt god drikke den fredagen vi var ferdig. Det var velfortjent, sier Rise.

Det er ferietid også hos Letthus nå, og bare 4 av 9 ansatte er på jobb når Trollheimsporten er innom. På juli har de utfakturert for 7,9 millioner kroner, og har dermed passert årsbudsjettet med 1,3 mill. I løpet av første halvår 2017 hadde de en omsetning på ca. 17 millioner, mens årsomsetningen for 2016 var på 16,6 millioner.



Det er derimot ikke tid til å hvile så lenge, selv om bedriften har hatt en god start på 2017.

- Nå ligger det an for å bli travelt på august også, med 15 brakker som skal ut. Til vanlig produserer vi ca. 3 brakker i uka, hvis de er noenlunde innenfor standarden vår. 5 av de 15 brakkene som skal ut i løpet av august er ikke standard og medfører dermed mye ekstra arbeid, forteller Rise, som ikke er i tvil om at de skal klare det.



Disse to karene kjenner hverandre godt etter mange år sammen ved Letthus. F.v: Baard Gåsvand og Martin Rise.