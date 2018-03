Er forberedt på over 1000 på isfiske

Isfiskekonkurransen på Hostovatnet har blitt en flott tradisjon og blir i år arrangert for 43. gang. De siste årene har interessen for dette arrangementet økt noe enormt og har gjort det til et av Orkdals mest populære arrangement om en ser på antall deltakere. I fjor ble rekorden nok en gang passert, da hele 928 deltakere fant veien til Hostovatnet.

- Men hva er det som har gjort at dette arrangementet er så utrolig populært? Dette er først og fremst et veldig fint familiearrangement, og det krever veldig lite for å delta. Varme klær og en pilketang, vi har isbor til utleie. I tillegg legger vi opp til aktiviteter for barn ved siden av isfisket, som er veldig populært. Samtidig har vi flotte premier som alle som deltar kan vinne.



Har tro på rekord i år også

På slutten av 90-tallet og utover 2000-tallet lå deltakerantallet på rundt 200-300, men de siste årene har antallet vært jevnt høyt. Vi er totalt avhengig av fint vær for å trekke mye deltakere og tror at værmeldingene i år kan tale for nok en rekord på Hostovatnet. Det er meldt strålende sol hele lørdagen og det vil heller ikke være veldig kaldt litt ut på dagen.

- Om orkdalingene og meldalingene våkner til strålende sol på lørdagen så vet vi at mange kommer til å ta turen. Det hadde vært veldig gøy om vi hadde klart og passert den magiske grensen på 1000 deltakere. Da vil vi i så fall være veldig fornøyd.



60 000 kr i premier

- Vi har et premiebord på over 60 000 kroner i år også, det er samme som i fjor, men det kommer stadig inn nye meldinger om flere flotte premier, så dette tallet kan øke. Hovedpremier som alle kan vinne er på 10 000 kroner, denne er sponset av Møller Bil Orkdal og pengen kan brukes på varer eller tjenester hos Møller Bil. I tillegg har Vintervoll elektrikertjenester til 5 000 kr.

På selve isfiske er det pengepremie på 4000 kroner til største fisk og 3000 kr til største fangst. Og mange andre flotte premier til de som tar fisk.



Barneaktiviteter

Selv om konkurransen går ut på å fiske størst og flest fisker er det også lagt opp til mye aktiviteter på og rundt Hostovatnet.

- Hoston 4H har en konkurranse som går ut på å bygge den høyeste snøskulpturen. I tillegg vil det bli kjørt opp skiløype ute på isen. Isen er trygg og ble målt til ca. 40 centimeter nå. Nå har vi kjørt litt spor på snøen som folk kan gå etter, så dette blir veldig bra.

I tillegg til barneaktivitetene vil det også være mulig å delta på konvoluttsalg, gå i varmetelt, være med på trimpost og kjøpe noe av de 3 salgspulkene som vil være ute på isen til enhver tid.



Flyttet en helg for å ikke kollidere med Nils Arne Eggen-cup

I fjor krasjet konkurransen vår med Nils Arne Eggen-cup, det ønsket vi ikke i år og har flyttet oss en helg, og håper det har noe å si for antallet som dukker opp lørdag.

- Vi er blant de største isfiskekonkurransene i Norge, og jeg tror ikke det er mange arrangement i Orkdal som kan måle seg på antall deltakere.

Det er utrolig artig at 900 kjører hit til Hostovatnet for å delta og vi ser frem til å treffe igjen mange fra i fjor.





Tekst: IL Fjellmann

Foto: Karl Inge Jensen

IL Fjellmann er medlem av Trollheimsporten