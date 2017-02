Er du vårt nye vertskap på Trollheimshytta?

Trondhjems Turistforening søker i hovedsak et vertskap (2 personer) til jobben. Men det er også mulig å søke som alene på dette. Vi ser helst at dere har ulik bakgrunn på de ovennevnte kravene og at dere utfyller hverandre godt. Som vertskap har du mulighet til å ha med hund innover.



Perioden for arbeidet vil være fra 1. april til 30. september i første omgang. Det vil være muligheter fra sesongen 2018 at man blir fast ansatt i Trondhjems Turistforening som vertskap og der man har fast lønn mnd hele året.



Du kan lese mer om stillingene på Finn.no

Foto: Asgeir Våg