Er det ikke på tide at vi får gatelys?

Hei, er det ikke på tide at vi så fort som mulig får gatelys i alle gamle boligfelt i Rindal kommune?? Kommunen er varslet flere ganger, men intet svar.



Vi kjøpte tomt og bygget hus i Nordre byggefelt først på 70- tall. Likevel er her i Skulebakken og Revfaret mørkt som i svarte natta. Skuleunger og kjørende, unge og eldre ferdes her til alle døgnets tider. Vi stegler oss ned til postkassestativet på allslags føre, også i mørkret.



Ta en kveldstur dere kommunestyremedlemmer til disse områdene. Glem ikke lykt og evt. piggsko! Veiene er asfalterte for ikke så lenge siden, men de er blitt smalere og grøfta er djupere. For 20 år siden kunne vi tåle et fall uti grøfta - på tur hjem - lystig lag, latter og morro! Værre er det i dag dersom vi trør feil. Da kan det ende både med beinbrudd og tårer, sjukebil og båre!



Jeg ble anbefalt å flytte frami sentrum til nye boligblokker med gatelys sist jeg luftet dette på høyeste hold i kommunen.



Jeg bor i sentrum like bak skolen var svaret mitt.



Derfor ber jeg rådmann med følge i vår kommune legge fram oversikt over manglende gatelys i kommunale byggefelt i Rindal pluss kostnadsoverslag.





Hilsen Maria S. Røen med følge i Skulebakken 3.

PS. Er det ikke et samfunnsønske at vi eldre også skal bo i heimen vår så lenge som mulig! Da må det legges til rette for at vi kan ferdes trygt på veien!