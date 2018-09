Epledag med artigkar attåt

Det er mulighet å ta med seg sine egne epler som de kan presse selv.

- Det er satt en grense på 15 kilo per person på dette, fordi vi av erfaring vet at det er et svært populært tilbud, forteller rådgiver Susanne Friis Pedersen.

Friis Pedersen skal også snakke om gamle eplesorter som egner seg for økologisk dyrking på denne dagen.

Artigkar Odd Arne Halås kommer med sprell og musikk. I tillegg blir det dukketeater for barn. Tingvoll Økopark med sine attraksjoner er åpen hele dagen, og alle er velkommen til å hilse på dyra i parken i tillegg.

Denne dagen er det betaling kun for voksne, barn opptil 15 år får gratis inngang. Sparebanken Møre betaler inngangen for barn opptil 15 år.

Artigkar Odd Arne Halås kommer med sprell og musikk på epledagen på Tingvoll.

NORSØK er medlem av Trollheimsporten.