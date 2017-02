Enhetsleder for stab

Hovedarbeidsområdet for stillingen vil være å ha enhetslederansvar som innebærer personal-, økonomi- og planansvar for enheten. Oppgaver som enhetsleder er ikke full stilling, så det forventes at den tilsatte skal utføre fagoppgaver innenfor enhetens fagområder. Stabsenheten fungerer og jobber i stor grad som team.



Enheten består av følgende fagområder:

* Dagens sekretærområde, politisk/administrativt sekretariat, kundemottak, post, arkiv

* IKT-avdeling, data, telefoni, nett/hjemmeside

* Økonomiavdeling

* Informasjon, beredskap og markedsføring

Søknadsfrist: 16. februar.



Les mer om stillingen på Rindal kommune sin hjemmeside.