Enebolig til salgs i Rindal

Rindal - Enebolig med landlig beliggenhet - Eiertomt - 4 soverom - Kort vei til sentrum:

Prisantydning: 490 000 kr

Omkostninger: 27 892 kr

Totalpris: 517 892 kr

Boligtype: Enebolig

Eieform: Eier (Selveier)

Soverom: 4

Primærrom: 120 m²

Bruksareal: 167 m²

Byggeår: 1960

Tomteareal: 950 m² (eiet)

Bruttoareal: 188 m²



Velkommen til Rindalslina 1111!

Enebolig med landlig beliggenhet mellom Rindalsskogen og Rindal sentrum. Boligen inneholder 1. etasje med gang, mellomgang, to soverom, bad, kjøkken og stue. Loft med gang/loftstue og to soverom, kjeller med gang, vaskerom, to boder og vedbod. Garasje. Romslig eiertomt på ca. 950 kvm.



Velkommen til visning mandag 16/3 kl. 17.00 - 18.00



