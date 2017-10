Endelig gresskar-sesong!

I dag satte jeg av litt mer tid, og da ble det The Night King fra Game of Thrones.

På torsdag drar jeg til Paris for å delta på den store kunstmessa i Carrousel du Louvre, når jeg kommer tilbake derfra skal jeg ha gresskarlykt-verksted først for Foreningen for Hjertesyke Barn Sør-Trøndelag, og så for Hustad Hagelag. Med såpass tett program var det stor stas at det allerede var kommet gresskar i butikkene slik at jeg fikk leke meg litt selv før jeg skal ut å farte og ha kurs.