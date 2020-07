Endelig er det tillatt med buffet igjen!

På buffeten vil man finne alt fra kjøttdeig til hvalkjøtt, kylling og laks. Smakssatt og med tilbehør både fra tradisjonell taco, og fra den amerikanske serien vi fører som heter Broken taco. Her bør det være noe for enhver smak, enten du vil ha tradisjonell mild taco, medium sterk eller noe som virkelig river i smaksløkene.



Mye god drikke finnes det å få kjøpt til maten. Vi har alle rettigheter.



Noen koronatiltak må vi selvsagt ha for at alt skal skje i trygge former, slik som køordning, spriting av hender hver gang man skal til buffeten m.m. Alt er nøye planlagt, og vi gleder oss!



Vi åpner for forhåndsreservering av bord i halve lokalet fra tirsdag klokken 09:00. Det kan reserveres enten fra 18:00 til 20:00, eller fra 20:30 til 22:30. Resten av lokalet og uteplatået kan man komme og gå i som man vil som vanlig.



Pris: kr 240,- pr. person, kr 120,- for barn under 12 år.

Velkommen til Kokkens Spiseri!