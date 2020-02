Endelig en fin vinterdag

Tekst og foto: Eli Solvik



Med det været de melder for de neste dagene og med den noe våte vinteren vi har hatt, benyttet jeg sjansen til en skitur oppover Åsan, da vi endelig fikk en fin vinterdag med sol og snø i trea. Jeg har lenge tenkt meg en tur for å se hvordan det har blitt ved Haraldhøtta på Tiursåsen, da jeg viste at Edvin Bakken skulle ta ned noe skog rundt hytta.

Rindal IL kjører hver vinter opp skiløype fra Igltjønna og oppover Åsan helt til Holtskaret, ikke langt fra Stokkfjellet. Haraldhøtta blir en liten avstikker av denne skiløypa og det vil også bli kjørt løype hit.

Turstigruppa i Rindal IL har planer om utbedring av hytta og en gapahuk som forlengelse av hytta. Hytta er stilt til disposisjon for Rindal IL og nøkkel ble overrakt av grunneier Magne Løset under Harald Solviks minnemarsj i 2018. Den er også blitt ett av Turstigruppas turmål i Fjelltrimmen.



Haraldhøtta ligger ikke så langt fra stømmastene som går igjennom bygda vår. Fordelen med dem, er at det ryddes skog under dem, så utsikten bli bedre. Her ser vi Sandfjellet og Honnstadknyken, kan også skimte masta på Duvåsen.



I vinter har Edvin Bakken rydda skog rundt Haraldhøtta, for å få bedre utsikt. Haraldhøtta skimtes så vidt bak trea til høyre i bildet. Fjellet bak granene er Tifjellet.



Haraldhytta disponeres av Rindal IL og er fra 2019 ett av turmålene i Fjelltrimmen.



I døråpningen på Haraldhøtta vart det en liten rast med energibar og kakao. Etterhvert vil det bli sitteplasser under tak her, Turstigruppa har planer om å bygge en gapahuk med bålplass.



Panoramabilde fra Haraldhøtta, planen er at gapahuken bli satt opp omtrent der fotografen står. Her er det utsikt til Gaddfjellet i sørøst og Skåkleiva i vest.



Formiddagssola når ikke over trea enda.



På myra før trimposten på Feiarskaret. Jeg koser meg, men vea løype med litt vedmod, og tenker at her skulle far har kjørt opp løype for meg, som han har gjort så mange ganger før.



Post 1 på Feiarskaret ca 4 km fra Igltjønna. Det er tilsammen 4 poster på skiløypa som går fra Igltjønna; Feiarskaret, Bjørkholtet, Kysingen og Holtskaret.



Vinterstemning på Feiarskaret. Nyter at snøen ligg på trea og dagene blir lysere.



Dette treet ved Kringvasstjønna på Feiarskaret har nesten blitt en "Instagram-kjendis". Sjekk ut "#feiarskarstreetmitt" på Instagram (eller Google det) for mange fine bilder.



Formiddagssola kjemper for å nå igjennom tåka.



I bygda ligger fortsatt tåka. Ned siste bakken har jeg utsikt til det nyeste byggefeltet i Rindal, Selbrekka, og Rindal Kirke.





Eli Solvik